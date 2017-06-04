Şener Özbayraklı aday kodradan çıkarıldı

Milli maçlar öncesi Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
AÇIKLAMA YAPILDI
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, uyluk arka grup adalesinde (hamstring) geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı antrenman sırasında nüksetmesi üzerine A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım teknik heyeti, sağlık heyetinin önerisini takiben yaptığı değerlendirme sonrasında futbolcunun tedavisini İstanbul'da sürdürmesine karar verdi."