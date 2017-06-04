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Şener Özbayraklı aday kodradan çıkarıldı

Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı, sakatlığı nedeniyle Milli Takım aday kadrodan çıkartıldı.

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Şener Özbayraklı aday kodradan çıkarıldı

Milli maçlar öncesi Fenerbahçeli Şener Özbayraklı, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, uyluk arka grup adalesinde (hamstring) geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı antrenman sırasında nüksetmesi üzerine A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosundan çıkarıldı. A Milli Takım teknik heyeti, sağlık heyetinin önerisini takiben yaptığı değerlendirme sonrasında futbolcunun tedavisini İstanbul'da sürdürmesine karar verdi."

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