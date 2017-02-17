Şenol Güneş: 3-1'lik sonuç sadece bir avantaj

Şenol Güneş'in Hapoel Beer Sheva maçının ardından yaptığı açıklamalar şöyle;

"Rakip kontrollü oynayıp, üzerine gitmemizi istiyordu. Uzun toplarla çıkmaya çalıştılar. Dengeli savunma yaptık. Bütün oyuncular fizik olarak da uyum olarak da, yardımlaşma olarak da gayet iyiydi. Bazen savunmada hatalar yaptık, bazen pas tercihlerinde hata yaptık. Pozisyonlar da verdik ama daha fazla pozisyona girdik. Bu takımı burada yenmek kolay değil. İkinci defa yeniliyorlar. Seyirci desteğiyle de coşkulu oynayan bir takım. Bize karşı çekingen oynadılar, bize de bunu değerlendirdik. Maçımız iyi gitti. Daha fazla pozisyon bulduk daha az pozisyon verdik."

'SADECE BİR AVANTAJ'

"Her oyuncu oynayabilir. Giren çıkan herkes iyi oynamak zorunda. Beşiktaşın başarısı için görev alan her oyuncunun elinden geleni yapması gerekiyor.

Rövanşta da kazanmamız gerekiyor. Deplasmanda iyi sonuçlar alan bir takım. Inter'i yendiler, Southampton ile denk maçlar yaptılar. Hapoel hiç ihmale gelecek bir takım değil. Tedbiri elden bırakmadan çıkacağız ikinci maça. Her şey bitmedi. 3-1'lik sonuç sadece bir avantaj"