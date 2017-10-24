Şenol Güneş: 4 maçta 2 puan bizim için başarısızlık

Şenol Güneş, "Daha kontrollü oynayıp arkasından kontraya çıkma düşünceleri vardı. İyi bir rakip karşısında 2 puan kaybettik ve üzgünüz. Rakibe az pozisyon verdik ama hücumda fazla pozisyon üretemedik. Zaman zaman baskılarımız bireysel oldu. Zaman zaman da baskılarımız durduruldu. Zengin bir oyun ortaya çıkmadı. Niyet olarak bütün oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi. Beklenmeyen bir anda 6 kişi çok gerideyken rakibe gol şansı verdik. Ardından golü bulduk ve sonrasında da gol aradık. Bu bölümde iştahımız iyiydi. 2 puan kaybettik. Kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. 4 maçta 2 puan bizim için başarısızlık" dedi.

"KAFAMIZDA SADECE TOP OYNAMAK VARDI"

Karşılaşmada görev alan oyuncuların aklında sadece sahaya çıkıp futbol oynamak olduğunu kaydeden Güneş, "Bugün oyuncularımız sahaya çıkıp elinden gelen gayreti gösterdi. Kafamızda sadece top oynamak vardı ve bunun dışında başka bir şey yoktu. Oyunun ilk bölümünde daha iyi oynadık. Özellikle ikinci yarıda belli bölümlerde hamlelerimizde yanlış yapınca oyunu kaybettik. Oğuzhan'ı oyuna aldık ama etkili olamadı. Rakibin top kullanma özelliği var ama kazandığımız toplarda aleyhimize fauller verildi. Bize yapılan faulde Mossoro kart görmedi ama Talisca gördü aynı pozisyonda. Olumsuzluğun tek sebebi bunlar değil ama oyun akışında oynamak isteyen bir takıma karşı top rakibe döndü. İlk yarıdaki oyun isteğimiz daha iyiydi" şeklinde konuştu.

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"TARAFTAR BASKISI TAKIMIN OYUNUNU DA OLUMLU ETKİLEDİ"

Beşiktaş taraftarının her maçta takıma destek olduğunu ifade eden Şenol Güneş,şöyle konuştu:

"Özellikle skor 1-0 olduktan sonra daha fazla destek oldular. 1-1'den sonra yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı olurdu. Buradaki taraftar baskısı takımın oyununu da olumlu etkiledi."





"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTIK AMA BECEREMEDİK"

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray ile aralarındaki puan farkıyla ilgili konuşan Güneş, "Şu anda bizden daha iddialı takımlar var. Kayseri, Akhisar gibi takımlar daha üst sıradalar. Bu nedenle sıralamada kim öndeyse onu takip ederek geçmek istiyoruz. Ama biz sahaya çıkıp futbol oynamak istiyoruz. Oyuncularıma teşekkür ettim. Hatalarıyla sevaplarıyla futbol oynamak istedi oyuncularımız. Pozisyon fauldü değildi derken rakip bir anda pozisyona giriyor. Bugün kazanmak için sahaya çıktık ama beceremedik, Alanya maçına hazırlanacağız" dedi.