Şenol Güneş 6 oyuncunun biletini kesti

Takıma hiçbir katkısı olmamasına karşın belirli maliyetleri bulunan bazı isimlerin bonservisiyle elden çıkarma kararı alınırken böylece Finansal Fair- Play anlamında da bir rahatlama bekleniyor.
Elde edilen parayla yeni transferler yapmayı düşünen siya-beyazlılarda ilk öncelik Şenol Güneş'in de talimatıyla stopere yapılacak.
6 OYUNCU SATILACAK
Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş’in de onayı ile yolların ayrılması beklenen isimler şöyle:
Ömer Şişmanoğlu
Veli kavlak
Alexander Milosevic
Pedro Franco
Denys Boyko
Luiz Rhodolfo
Kendisinden bekleneni veremeyen Araz Özbiliz ise başka takıma kiralanacak
ALINAN PARA YENİ TRANSFERLERE KULLANILACAK
Bir bölümü şu anda başka kulüplerde kiralık oynayan, bir bölümü de takımda olan bu 6 futbolcu, belirlenen ücretler karşılığında satılacak.
Elden çıkarılacak oyuncuların maliyetlerinden kurtulacak olan Siyah- Beyazlılar, satıştan her ne kadar fazla gelir beklemese de kasaya girecek parayı yeni transferlerde kullanacak.
Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, yönetime ilk önceliğin savunma hattına verilmesi gerektiğini iletti.