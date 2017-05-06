Şenol Güneş 6 oyuncunun biletini kesti

Takıma hiçbir katkısı olmamasına karşın belirli maliyetleri bulunan bazı isimlerin bonservisiyle elden çıkarma kararı alınırken böylece Finansal Fair- Play anlamında da bir rahatlama bekleniyor.

Elde edilen parayla yeni transferler yapmayı düşünen siya-beyazlılarda ilk öncelik Şenol Güneş'in de talimatıyla stopere yapılacak.

6 OYUNCU SATILACAK

Bu doğrultuda teknik direktör Şenol Güneş’in de onayı ile yolların ayrılması beklenen isimler şöyle:

Ömer Şişmanoğlu

Veli kavlak

Alexander Milosevic

Pedro Franco

Denys Boyko

Luiz Rhodolfo



Kendisinden bekleneni veremeyen Araz Özbiliz ise başka takıma kiralanacak

ALINAN PARA YENİ TRANSFERLERE KULLANILACAK

Bir bölümü şu anda başka kulüplerde kiralık oynayan, bir bölümü de takımda olan bu 6 futbolcu, belirlenen ücretler karşılığında satılacak.

Elden çıkarılacak oyuncuların maliyetlerinden kurtulacak olan Siyah- Beyazlılar, satıştan her ne kadar fazla gelir beklemese de kasaya girecek parayı yeni transferlerde kullanacak.

Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, yönetime ilk önceliğin savunma hattına verilmesi gerektiğini iletti.