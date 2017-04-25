Şenol Güneş: 7 puan farkın garantisi yok

Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir mücadeleyi daha geride bıraktıklarını belirterek, "Rakibin konumuna göre bakış açısı olunca heyecanlı ve zor bir maç oldu." dedi.

"MAÇ SAHADA OYNANIYOR"

Adanaspor ile sahalarında oynamalarının önemli olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Seyirci desteği olağanüstüydü. Bu tip maçları oynayacağız. Beklentileri farklı olan maçları yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş, kamuoyunda da maçın rahat geçeceği yönünde görüş olduğuna dikkati çekerek, "Puan heyecanı vardı, rahatlığı yoktu. Coşkuya dönen heyecan vardı. Maç sahada oynanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

PUAN FARKI İÇİN NE DEDİ?

Şenol Güneş, Medipol Başakşehir ile puan farkını 7'ye çıkarmalarına rağmen şampiyonluğu henüz garantiye almadıklarını dile getirdi.

Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"7 puan fark var diye garanti görmüyoruz. Bir puan geride olsaydık da yine iddiamız olacaktı. Başakşehir ile maçımız var, ne olacağını bilmiyoruz. İddialar üzerinden muhakeme yapmıyoruz. Bu heyecanı zor taşıyoruz. Bizim işimiz Başakşehir maçını nasıl kazanırız, nasıl hazırlanırız, nasıl iyi futbol oynarız. Şampiyon olsak da yine top oynayacağız. Bizimle ilgili her şey söyleniyor. Bu hafta Başakşehir maçı var. Ne olmuşu, ne ölmüşü konuşacağız. Benim için ne ilerisi var ne gerisi. Ben de gelecek de yok dün de yok, bugün var."