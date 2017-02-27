Şenol Güneş: Artık rakibimiz Başakşehir

Deplasmanda alınan galibiyeti değerlendiren Güneş, "Taraftarı arkasına alan çok iyi bir takımla oynadık, kazanmak zorundalardı. Bir lig maçıydı, kazansak da kaybetsek de bizim için lig devam edecekti. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum ve gurur duymak istiyorum. Belki daha iyi hücum edebilirdik. Taraftarımızın sayısı azdı ama etkisi çoktu. Galatasaray'ı böyle bir dönemde yakalamanın avantajını değerlendirdik, Galatasaray da bir arayış içerisinde" dedi.

"RAKİBİMİZ BAŞAKŞEHİR"

Şampiyonluk yarışı hakkında da yorum yapan deneyimli teknik adam, "Herkes istediği şekilde konuşabilir, futbol bu yüzden güzel ama ben şampiyon olduk diyemem. Bunlar sadece yorum. İşin gerçeği; biz oynadığımız futbolla galibiyet almayı istiyoruz, bunu da başardık. Yeteneklerimizi biraz daha iyi kullanmak zorundayız. Biz şu anda sadece diğer takımların önüne geçtik ama hemen arkamızda Başakşehir var. Başakşehir de çok istikrarlı gidiyor. Arkadan gelen takımlar var. Bir maçı kaybettik, her şey bitti diyemezsiniz, o zaman elinizdekileri de kaybedersiniz. Fenerbahçe ve Galatasaray geride kaldı ama onlardan önce Başakşehir var rakibimiz. Yarış bittiyse her şey bittiği anlamına gelmiyor. Bu yüzden de yanlış yönetiliyoruz" şeklinde konuştu.

TUDOR: ŞANSA GOL ATTILAR

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş karşısında aldıkları 1-0'lık yenilgiyi değerlendirdi. Hırvat teknik adam "Aslında 0-0'lık bir maçtı. Rakibin attığı şans golü var. Ne olursa olsun rakibi tebrik ediyoruz. Yapacak çok şeyimiz var. Yarından itibaren buna odaklanacağız" dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya da yanıt veren Tudor "Maç maç bakacağız. Kendimize odaklanmamız gerekiyor. Bazı şeyleri düzeltmenin yolu da çalışmaktan geçiyor. Bu ana kadar takımda gördüğüm artılar ve eksiler var. Ama bunu konuşmak için zaman var" ifadesini kullandı.

Karabükspor'un başındayken Beşiktaş'ı yendiği hatırlatılan Galatasaray Teknik Direktörü "Karabük'ün 6-7 aydır başındaydım. Ama Galatasaray'ı 6-7 gündür çalıştırıyorum. Takım olmamız lazım. Bugün sahada Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi. Bizim bu takım görüntüsüne odaklanmamız lazım" diye konuştu.