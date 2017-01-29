Şenol Güneş Atiba'nın alternatifini arıyor

Hafta içi antrenmanda dizinden sakatlanan ve Atiker Konyaspor maçında oynaması beklenmeyen Atiba Hutchinson'ın yerinde kimin forma giyeceği merak konusu oldu.
KİMİ OYNATACAĞINA KARAR VERMEDİ
Son 2 Süper Lig maçında orta sahada Oğuzhan-Atiba Hutchinson-Talisca üçlüsünü bozmayan Şenol Güneş, pazartesi akşamı Kanadalı oyuncunun yerine kimi oynatacağına henüz karar vermedi.
KARARINI SON ANTRENMANDA VERECEK
Gökhan Gönül veya Tolgay'ı sahaya sürerek Atiba Hutchinson'ın boşluğunu doldurmaya çalışacak olan deneyimli çalıştırıcı, kararını yapılacak son antrenmanın ardından verecek.