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Şenol Güneş Atiba'nın alternatifini arıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sakatlanan Atbia'nın yerine kimi oynatacağını düşünüyor.

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Şenol Güneş Atiba'nın alternatifini arıyor

Hafta içi antrenmanda dizinden sakatlanan ve Atiker Konyaspor maçında oynaması beklenmeyen Atiba Hutchinson'ın yerinde kimin forma giyeceği merak konusu oldu.

KİMİ OYNATACAĞINA KARAR VERMEDİ

Son 2 Süper Lig maçında orta sahada Oğuzhan-Atiba Hutchinson-Talisca üçlüsünü bozmayan Şenol Güneş, pazartesi akşamı Kanadalı oyuncunun yerine kimi oynatacağına henüz karar vermedi.

KARARINI SON ANTRENMANDA VERECEK

Gökhan Gönül veya Tolgay'ı sahaya sürerek Atiba Hutchinson'ın boşluğunu doldurmaya çalışacak olan deneyimli çalıştırıcı, kararını yapılacak son antrenmanın ardından verecek. 

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