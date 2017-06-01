Şenol Güneş: Aziz Yıldırım beni tebrik etti

Hürriyet gazetesine konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, şike davası süresince gerilim yaşadığı Aziz Yıldırım'ın kendisini tebrik ettiğini söyledi.

F.BAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE OLMAZ

Güneş, “Bir gün Fenerbahçe’den teklif gelse ne olur? Olmaz... Şimdi olmaz ya, olmaz. Oradan da böyle bir şey gelmez bana. Geçmişte teklif olmuştu. Ali Şen aramıştı. Beraber milli takımda çalışmıştık. Şimdi olmaz ya, olmaz.. Fenerbahçe için de benim için de olmaz. Geçmişte teklif oldu ama olmadı gitmedik.'' dedi.

Beşiktaş’la üst üste ikinci kez şampiyonluğu kazanan Güneş, zaman zaman gerilim yaşadığı Fenerbahçe ile ilişkileri konusunda, “Aziz Yıldırım ile daha önce görüştük. Bu bakımdan diyaloglar daha dostane olmalı” dedi.

AZİZ YILDIRIM BENİ TEBRİK ETTİ

Rekabetin her zaman olması gerektiğini ancak bunun dostlukla yürümesi gerektiğini söyleyen Güneş, “Ben Obradovic’i tebrik ettim. Aziz bey de şahsıma şampiyonluğumuz için tebrik yazısı gönderdi” ifadelerini kullandı.