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Şenol Güneş: Bana zararı olmaz onlara olur

Şenol Güneş, FETÖ liderine mesaj gönderdiğini söyleyenleri hainlik yapmakla niteledi.

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz onlara olur
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğun ardından basın toplantısı düzenledi.

Güneş, şampiyonluk gecesi söylediği ve bazı kişiler tarafından FETÖ Lideri Gülen'e göndermede bulunduğu öne sürülen sözüne açıklık getirdi:

"O TİP İNSANLAR HAİNDİR"

"Maça herkes eğlenmeye, gülmeye gelsin. Maçtan sonra Mevlana'nın sözlerini paylaştım;

'Gülü gülene ver, kalbini sevene ver, sevmek güzel şeydir, kıymeti bilene ver'

Nasıl bir anlam çıkardılar, beni nereye pazarladılar? O tip insanlar haindir. Yakışık almaz ya. Bana bir zararı olmaz. Ona zararı olur."

Şenol Güneş: Bana zararı olmaz, onlara olur VİDEO

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