Şenol Güneş: Barcelona, Real Madrid gibiyiz

TRT Spor'da yayınlanan Spor Bahane programına konuk olan Şenol Güneş, önemli açıklamalar yaparken, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.

EZELİ RAKİPLERE GÖNDERME

Rakiplerinin önünde olduklarını belirten Şenol Güneş; "Beşiktaş'ın en büyük başarısı ve mutluluğu samimiyet. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de olduk. Biz Beşiktaş olarak şu an öndeyiz. Barcelona, Real Madrid gibi. Rakiplerin hayali de bizi yenmek olacak. Çünkü siz öndesiniz. Bizim hayalimiz de başarınının önüne geçmek olacak." şeklinde konuştu.

"EN İYİSİ OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde grupran çıkmayı hedeflediklerinin altını çizen tecrübeli hoca; "Beşiktaş'ın şu an olan başarısı kendini aşmak. Geçen sene gruptan çıkmayı düşünüyorduk onu kıl payı kaçırdık. UEFA'da da son anda kaybettik Takımımın daha iyi oynamasını bekliyorum. Barcelona, Real Madrid olmak durumundayız. En iyisi için olmak için çalışıyoruz." dedi.