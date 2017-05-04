Şenol Güneş: Başakşehir maçından ders çıkarın

Süper Lig'in 30. haftasında ezeli rakibi F.Bahçe ile Vodafone Arena'da çok kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, futbolcularıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

ALINACAK ÇOK DERS VAR

Geçtiğimiz pazar günü Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçı hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Aslında yenilgilerden ders çıkarıp yola devam etmek gerek. Fakat Başakşehir maçından alınacak çok ders var. Bu nedenle o maçı asla unutmayın. Yapmamamız gereken her şey o karşılaşmada var.

F.Bahçe karşısında da yine rakibe öyle uzak olursak bu kez fatura çok daha ağır olur. Gördük ki kalite yetmiyor. Mücadele olmazsa yetenekle bir yere gidemiyoruz. Takım olarak birlikte hareket etmenin, yardımlaşmanın önemi ortaya çıktı. F.Bahçe'nin nasıl oynadığını biliyorsunuz. Bu sezon 3. kez onlara karşı oynayacağız. Son dönemde iyi sonuçlar alıyorlar. Başakşehir ile oynadığımız maç umarım hepimizi kendimize getirmiştir.

MAÇ 90 DAKİKA

En az rakip kadar değil, rakipten daha fazla istemeliyiz galibiyeti. Sahada savaşmamız gerekiyor. Başakşehir karşısında çok basit goller yedik. Aslında pozisyonların içindeydiniz ama rakipten uzak kalırsan orada olmanın hiçbir faydası yok.



Maç 90 dakika. İlk düdükten, son düdüğe kadar bir an olsun bırakmadan, mücadeleden vazgeçmeden oynamalıyız. Sahaya çıkacağız, futbol oynayacağız, işimizi iyi yapacağız. Bunu yaparsak zaten sonuç da gelecek." ifadelerini kullandı.