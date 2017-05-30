Şenol Güneş Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki sezon da Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden Güneş, "Madem gidecektim, neden gelecekten bahsettim" dedi.

"GİDECEK OLSAM SÖYLERİM"

Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden Güneş; "Beni Trabzon'a gönderiyorlar, milli takıma gönderiyorlar. Ya ben burada çalışıyorum, mutluyum burada. Atma bana o çamuru, gülüyorum bunlara. Bir antrenör ne yapar? Ya çalışır, ya bir yere gider ya mesleği bırakır. Ben çalışıyorum, bir sürü şeyler söylendi. Ayrılacak olsam ben söylerim zaten. Madem gidecektim neden gelecekten bahsettim" dedi.

"SÖZLEŞMEM DEVAM EDİYOR"

Beşiktaş'taki sözleşmesinin devam ettiğini ifade eden Güneş, "Bizim sözleşmemiz var. Yeni bir sözleşme yapmadık. Gidersem de Beşiktaş'a zarar gelmez. Giderim diye demiyorum ama bir şey olmaz. Ben dahil gidebiliriz. Ben geldiğimde 1 yıllık sözleşme istedim ama olmadı. Dediler 3 yıl, o zaman fikrimi söyleyeceğim. Benim için 5 yıl da olur, 1 yıl da olur. Ama konuştuğumuzda içime sinmeyen bir şey olursa paylaşırım." şeklinde konuştu.