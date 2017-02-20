Şenol Güneş: Böyle oynarsak bizi bitirirler

Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakipleri karşısında oyun olarak üstün olduklarını vurgulayarak, "Skora da yansıdı. Oynadığımız oyunun karşılığında hak ettiğimiz sonucu almak isteyen takımız. Bugün hak ettik. Son bölüm hariç oldukça iyiydik." dedi.

Maçın son bölümünde ortaya koydukları futbolu eleştiren Şenol Güneş, "Son bölüm bize yakışmadı, tamamen teslimiyet içinde oynadık. Yorgunluk, skor, şartlar ne olursa olsun bizim için doğru değil. Kötü görüntüydü. Futbol ciddi bir oyun. Oyuncu değişikliği beklentimi karşılamadı. Hatamdan kaynaklı olabilir." diye konuştu.

SON 10 DAKİKA GİBİ OLURSA BİZİ BİTİRİRLER

Oynadıkları futbolu değerlendiren Şenol Güneş, "Oyun olarak kazanmaya ihtiyacımız vardı, Akhisar için de bu geçerliydi. Oyunun genelinde üstünlük bizdeydi. Savunmadan hızlı ataklara çıkmalarını bekliyorduk. 80'den sorna iki forvet oynadıktan sonra skorun da etkisiyle rakip daha fazla geldi. Biz ise ne ofansif ne de defansif iyi değildik. Son bölümde teslimiyet içerisinde görünmemiz bizim için kötü bir tabloydu" dedi.

GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI

Galatasaray derbisi hakkında görüşleri istenen Şenol Güneş "Futbol ciddi bir oyundur. Biz işimizi ciddi yapacağız. Son 10 dakikadaki gibi olmaması gerekiyor. Oynadığımız oyun sonrası sonucu sonuç almak istiyoruz. Maç zamanı gelince konuşulur, oynanır, biter. Lig maratonunda her maç 3 puan. Galatasaray'ın yeni bir hocasıyla iyi bir kadrosu var. motive olacaktır. O gün geldi mi nasıl oalcak göreceğiz" diye konuştu.