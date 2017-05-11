Şenol Güneş Cenk Tosun'un babasına kapıları kapattı

Beşiktaş'ın geçen hafta oynadığı derbi mücadelesine sonradan dahil olan Cenk Tosun, maçın son dakikasında müsait pozisyondaki Kjaer’in önünü kapatmamış ve Danimarkalı futbolcunun ortası sonrasında konuk ekibin golü gelmişti.

Bu pozisyonun ardından takım arkadaşları Gökhan İnler ve Oğuzhan Özyakup’un tepkisine maruz kalan Cenk’in, basında hedef tahtasına oturtulması sonrasında milli futbolcunun babası suskunluğunu bozmuştu.

QUARESMA VE TALİSCA'YI SUÇLAMIŞTI

Bir TV kanalına konuşan Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun, "Talisca ve Quaresma yakın dönemde oğluma pas vermiyor. Talisca’nın umurunda mı Beşiktaş? Sadece 1 yıl daha burada. Hata yapıyor diye adam döveceksek Aboubakar’ı 100 kere dövmeli; görmediniz mi Dinamo Kiev maçında yaptıklarını. Kaleci Fabri’yi, Lyon maçındaki hatası nedeniyle ülkeye sokmamak lazım!” ifadelerini kullandı.

TESİSLERE GİRİŞİ YASAK

Bu sözlerin medyada geniş yankı uyandırmasının ardından devreye, teknik direktör Şenol Güneş girdi. Süper Lig’de şampiyonluk yarışının kızıştığı dönemde oyuncularının kafalarının karışmamasını isteyen Güneş, hemen hemen her basına açık idmanda soluğu Nevzat Demir Tesisleri’nde alan baba Tosun’a kapıları kapattı.

Bu gelişmenin ardından Ümraniye’de dün sabah yapılan antrenmanda baba Tosun yer alamadı.