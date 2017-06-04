Beşiktaş'ı 2 yıl üst üste şampiyon yapan Şenol Güneş, beINSports'un canlı yayın konuğu oldu. Fikret Orman'la zaman zaman fikir ayrılıkları yaşadıklarını ama sonuçta son sözü yine başkanın söylediğini belirtti.

"CENK'İ BARCELONA'YA SATMAM"

Canlı yayın sırasında transfer konusunda konuşan Şenol Güneş'in ''Başkanım mesela Barcelona Cenk için 20-30 milyon veriyor, satar mısın?'' sözlerine Fikret Orman ''Satarım'' cevabını verdi.

Şenol Güneş ise bunun üzerine ''Ben satmam başkanım'' ifadesini kullandı.

Şenol Güneş: Cenk'i Barcelona'ya bile satmam - İZLE

"BAŞKANLA ÇATIŞIYORUZ"

Şenol Güneş; "Güzel konularla gündem yaratmak varken sürekli bir gerginlik yaratılıyor. Başkanın da zorlukları var. Bu sene 'Transferi hoca mı, yoksa başkan mı yapar?' konuşulmak isteniyor. Bazen başkanla çatışıyoruz ama son sözü yine o söylüyor." dedi.

TALİSCA VE ABOUBAKAR AÇIKLAMASI

Talisca ve Aboubakar'ın kiralanması doğru değil diyen Şenol Güneş; "Talisca ve Aboubakar'ın kiralık alınması doğru değil. O gün öyle gerekiyordu. Bu oyuncular iyi de kötü de oynasa gidecekler. Bardağa hangi taraftan bakıyorsunuz. Aboubakar devamlı oynasa, Cenk de oynamasa Cenk'i kaybettim." şeklinde konuştu.