Şenol Güneş: Doğrusu Türk antrenör olmasıdır

Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ve Türkiye Kupası’nı kazanan Atiker Konyaspor arasında Samsun’da Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda yarın oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi basın toplantısı düzenlendi. Yeni 19 Mayıs Stadyumu’ndaki toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay açıklamalarda bulundı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"KEYİFLİ BİR SÜPER KUPA FİNALİ BEKLİYORUM"

Sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını dileyen Güneş, yarın ilk resmi maçı oynayacaklarını belirterek, “Geçen senenin kupa şampiyonu Konyaspor ve lig şampiyonu Beşiktaş’ın Süper Kupa final maçında Samsun’daki sporseverlerin keyifli bir futbol izlemesini diliyorum, bekliyorum. Tabi yeni bir stadyum.

Takımlara, oyunculara başarılar diliyorum. Aramızda olmayan Gökhan Atınç ve Talisca var. Onun dışında diğer oyuncularımız burada. Hazırlık döneminde hiç maç kazanamadık. Umarım ki bu maçı kazanarak başlarız. Mustafa hocayı iyi tanıyorum. Konyaspor’u da iyi biliyorum. Çok başarılı işler yaptılar, hocam da çok başarılı işler yaptı. Çok emek verdi. Hak ettiği yere henüz gelmedi. Daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Hem ona, hem takımına başarılar diliyorum” diye konuştu.

"DOĞRUSU TÜRK ANTRENÖR OLMASI"

A Milli Futbol Takımının başına Teknik Direktör Mircea Lucescu’nun getirilmesi ile ilgili bir soru üzerine Güneş, “Benim temennim Türk antrenörü. Bizden bir boşta kalan bir antrenörümüzü beklerdim ama Lucescu yabancılar içerisindeki tercih en doğrusu olduğunu düşünüyorum. Ama doğrusu Türk antrenör olması. Ben çalışıyorsam, boşta olan bir sürü antrenör arkadaşlar var. Gençler de var tecrübeliler de var. Tercih yönetimindir ama neden onu aldın demeyi de doğru bulmam. Lucescu'ya hayırlı olsun diyorum. Ama Türk antrenörlerin hepsi de böyle bir görevi her zaman bekler diye düşünüyorum“ şeklinde konuştu.

Şenol Güneş gibi değerli bir teknik adamla yan yana oturmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, “Konyaspor olarak burada olmaktan son derece mutluyuz. Beşiktaş gibi lig şampiyonu ile karşılaşıyor olmak, bunu yaşamış olmak bizim için keyif. Camiamız aşağı yukarı iki üç yıldan beri bir yükselişte. Umarım yarın akşam da bunu devam ettirecek davranışlar geliştiririz. Amacımız bu. Biraz önce Şenol hocam iyi futbolla ilgili temennide bulundu. Sanıyorum iyi bir maç olacak. İyi bir mücadele olacak. İyi bir futbol oynamasıyla ilgili gayretimiz olacaktır. Türkiye'ye bunu borçluyuz, iyi futbol oynamayı. Türkiye Kupası’nı almış olan bir takım hüviyetini sahaya yansıtmamız gerektiğini söyledim. Umarım yarın akşam böyle bir maç olur” diye konuştu.

İki takımın kaptanları Tolga Zengin ile Ali Çamdalı da basın mensuplarının karşısına geçerek yarın oynayacakları maç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.





