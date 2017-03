Şenol Güneş Emre Mor'u istiyor mu

Şenol Güneş, basın toplantısında birçok önemli açıklamada bulundu. Tecrübeli teknik adam Emre Mor transfer, video hakem uygulaması ve sözleşmesi hakkında açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş'in basın toplantısındaki açıklamları şöyle;

"EMRE MOR YETENEKLİ BİR OYUNCU"

''Transferde yazılanlar var ama benim şu an gündemimde hiçbir oyuncu yok. Biz bir takımız, aileyiz. Emre Mor yetenekli, çok iyi bir oyuncu. Daha önce Dortmund'dan önce Beşiktaş'ın görüşmeleri olduğunu biliyorum. Şu an bana gelen bir gündem yok. Başkan da açıklama yapmış. Beğendiğimiz çok yetenekli bir oyuncu ama şu an o da dahil gündemimizde bir transfer yok.''





"VİDEO HAKEMA ALIŞMAMIZ LAZIM"

''Video hakem olmalı ama daha yeni. Bizim olaya bakışımızda taraflılığımız var. Ama adaletli karar verilmesi için hakemler zor durumda kalabiliyor bunun için olmalı. Teknolojinin girmesi özünü bozmadan iyi. Yan hakem yanlış karar verdiğini fark edince, morali düşebilir. Bunlar da olacak, alışmamız lazım. Futbol seyir zevki olan bir eğlence aracıdır. Ben hatayı aza indirgemek için yapılan şeyleri olumlu buluyorum.''





SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

''Kulübün beklentilerini biliyoruz. Sözleşme sorun olmaz. Ama bu demek değil ki her şeyi kabul edeceksin ya da çekip gideceksin. Sözleşmesi bitecek olan arkadaşlarımız var. Bence hepsiyle konuşulmalı. Hocayı en sona koymak lazım. Ne konuşacağız, maddi ve manevi şartları konuşacağız.''