Şenol Güneş eski öğrencisini istiyor

Astra Giurgi ile oynanan hazırlık maçında yediği gollerden sonra tribünlerden tepki alan ve ‘Fabri’ tezahüratlarıyla karşı karşıya kalan Tolga Zengin Beşiktaş yönetimine güven vermezken, siyah beyazlı idarecilerin ikinci kaleci konusunda çalışmalara başladığı belirtildi.
GÜNEŞ'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ
Geçtiğimiz sezon Bursaspor’da beraber çalıştığı bütün öğrencilerini Fenerbahçe’ye kaptıran Şenol Güneş, yeşil timsahlardan bu sefer Harun Tekin’i transfer etmeye çok yakın.
Tolga Zengin’in kalede gereken güveni vermediğini gören Beşiktaş’ın milli eldiven Harun Tekin’e talip olduğunu öğrenilirken, 27 yaşındaki file bekçisinin Şenol Güneş’le yeniden bir araya gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
BEŞİKTAŞ ALİ ŞAŞAL'I DA TRANSFER EDECEK
Gelecek sezon büyük bir ihtimalle Şampiyonlar Ligi’ne gidecek olan Beşiktaş’ta kale güvenli ellere emanet edilmek istenirken, yönetimin Harun Tekin’in haricinde Sivasspor’un 26 yaşındaki kalecisi Ali Şaşal Vural’ı da transfer etmek istediği anlaşıldı.
Bu sezon PTT 1.Lig’de 15 maça çıkan Ali Şaşal kalesinde 9 gol görürken deneyimli eldiven sadece 1 sarı kart gördü. (Star)