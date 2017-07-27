Şenol Güneş: Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın İspanya'da basın mensuplarına verdiği yemeğe katılan Güneş, milli takım teknik direktörlüğü konusunda yaptığı açıklamada, "Fatih hocanın ayrılmasına üzüldüm. Ben de o görevde yalnız kaldım. Fatih hocaya teşekkür borçluyuz, iyi işler yaptı." dedi.

"TEKLİF BANA DEĞİL BAŞKANA GELMELİ"

Fatih Terim'in ayrılmasının Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin kararı olduğunu kaydeden Güneş, kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu şöyle cevapladı:

"Beşiktaş teknik sorumlusu olarak hayırlı olmasını dilerim. Fatih hocayla her zaman görüşüyordum. Kendi şahsım adına konuşma yetkisine sahip değilim. O, yönetimdedir. Bana teklif gelmedi. Zaten gelecek olsa bile teklifin bana gelmesi bile doğru değil, teklif başkana gelmeli. Beşiktaş'ta mutluyum. Daha yeni 2 yıl kontrat uzattım. Bizim zaten bir milli görevimiz var o da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak."