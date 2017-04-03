Şenol Güneş: Favori Lyon

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA'nın internet sitesinde açıklamalarda bulundu.

FAVORİ LYON

Güneş, Beşiktaş ile 2 sezondur yaşadığı başarıyı ve Avrupa Ligi'nde ki rakipleri Lyon'u değerlendirdiği röportajı şu şekilde:

"Bana Manchester United mı yoksa Lyon mu diye sorsalar cevabım Manchester United olurdu. Lyon çok hızlı top oynayan ve atağa kalkan bir takım. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama buralara zorlukları aşarak gelmiş bir takımız. Elimizden gelen her şeyi sahaya yapacağız. İstediğimiz futbolu sahaya yansıtabilirsek bu beni mutlu eder. Ama sonuç ne olur bilemem. Şuan için favori Lyon ama ancak bunun bizim için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Oyun tarzımızı değiştirmeyeceğiz. Bizde hücum oynayan bir takımız. Oyuncularım üzerinde de bir baskı olacağını düşünmüyorum. Aksine maçı heyecanla bekleyeceklerini düşünüyorum.''