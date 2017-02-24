Şenol Güneş: Galatasaray neyi amaçlıyor

Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı elediği Avrupa Ligi maçının ardından Şenol Güneş açıklamalar yaptı.

Güneş'in açıklamaları şöyle;

"Turu geçtiğimiz için mutluyuz. Oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi. Taraftarımıza da teşekkür ederim olağanüstü desteklediler. Basit ve gereksiz top kayıplarımız rakibi pozisyona soktu."

'ZOR MAÇ OLDU'

"Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Kazandık ama eksiklerimiz olduğunu da gördük. Beer Sheva takımının iyi bir takım olduğunu karşılaşmadan önce söylemiştik. Tempolu, kompakt oynayani etkili ataklarla hızlı çıkmaya çalışan bir takım. Bundan sonraki tüm maçlar zor olacak. Taraftara teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi olağanüstü destek oldular."

'TURU GEÇTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ'

"Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Bugün de kazandık ama eksiklerimizi gördük. Onları düzelterek devam edeceğiz. Beer Sheva'nın gruplardaki maçlarına bakarsak ne kadar güçlü olduğunu görürüz. Kamuoyumuzda her şey bitmiş anlayışı vardı. Çok hızlı gidiyoruz, sakin gitmek lazım. Akılcı, yavaş, sindire sindire gitmeliyiz. Bundan sonra rakiplerimiz zor."

'GALATASARAY GÜNDEMİMİZDE YOK'

"Bugünden itibaren hazırlanacağız. Galatasaray'ın yönetimi, oyuncuları, hocası gayet başarılı. İyi işler yapıyorlar. Oyun olarak en iyisini yapmaya çalışacağız.Oğuzhan'ın adalesine bir darbe geldi ne olacağını bilmiyoruz. Geçen sene de bu sene de pazartesi çok oynadık. O zaman bunları söylemeyenler şimdi neyi amaçlıyor?"