Şenol Güneş: Gol yedikten sonra oyundan kopmadık

Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı da kazanan Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Bütün oyuncular konsantrasyon olarak iyiydiler. Tecrübelerimizi rakibe göre daha iyi kullandık. Daha tempolu oynayabilirdik. Rakibi kontrol edip çıkmaya çalıştık. Oyun başında 3 pozisyonumuz var, biri verilmedi. Hakem konuşmayalım burada. 1-0 geriden gelip, sabırla, soğukkanlılıkla işimizi yaptık. Goller attık, daha da atabilirdik." dedi.

"GRUPTA ŞANSIMIZ ARTTI"

Avrupa'da kulüplerin geleceğe önem vererek yatırımlar yaptığını belirten Güneş, "Özellikle bugün, hak ettiğimiz sonucu iyi oyunumuzla aldık. Akıllı oynadık. Pozisyonlar da bulduk, gol de yedik ama hiç oyundan kopmadık. 1-0 geriden gelip aldık. Kaliteli ve iyi niyetli bir şekilde görevini yaptı oyuncularım. Şansımız vardı ama çok çalışınca şansımız arttı. Grupta avantaj olarak şansımız arttı. Fakat, bütün takımların hala gruptan çıkma şansı var. Kendi sahamızda Monaco'yu yendiğimiz zaman iş biter. Bizim için güzel bir ambians vardı. Rakibimde 21 yaşında pahalı ama çok yetenekli oyuncular var. Bugün yenildiler ama çok değerli bir kulüp. 370 milyonluk transfer gelirleri var. Müsabaka kazanılır, kaybedilir ama dünyanın sonu olarak görmüyorlar." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş Monaco maçı sonrası basın toplantısında konuştu VİDEO

ŞENOL GÜNEŞ'TEN MEDYAYA GÖNDERME

Gençlerbirliği galibiyetinin ardından eleştirilen Şenol Güneş, bu tepkilere gönderme yaparak, "Buraya top oynamaya geliyoruz. Türkiye'de saha zemini, hakemler, rakipler, medya... Bazen de başarı, Türkiye'de rakip oluyor." şeklinde konuştu.