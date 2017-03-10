Şenol Güneş: Hiçbir şeyin garantisi yok

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, Yunanistan deplasmanında Olympiakos ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarı düşündükleri sistemi sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Rakip de etkili değildi. Takım savunmamız da iyi değildi. Kendi oyun karakterimizin gerisindeyiz. Rakibin hücumlarında takım savunması yapmadık. Çok kolay geldiler. Bizim hatamızdan gol buldular. İlk yarı bizim için kötüydü. İkinci yarı oyuna hakimdik. Daha fazla gol atabilirdik, bu da eksikliğimizdi. Yani siyah ve beyaz gibiydik. Bütün oyunculara teşekkür ediyorum. 1-0’dan 1-1 iyidir. Daha farklı da olabilirdi. Hiçbir şeyin garantisi yok. İkinci maçta ne yapacağımız Perşembe günü belli olacak. Kazanmayı düşünüyoruz. Sabaha karşı İstanbul’da olacağız. Pazar günü de maça çıkacağız. Şimdi buna bakacağız. Bütün futbolcular elinden geleni yaptı. Kimin oynadığı değil, oynayanın ne yaptığı önemlidir. Mühim olan takıma aşk ile katkı yapmaktır.”