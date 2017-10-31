Şenol Güneş iki oyuncuda kararsız

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu dördüncü maçında yarın Fransa'nın Monaco ekibini konuk edecek. Grupta lider durumda bulunan ve üst üste 3 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek seriyi 4 maça çıkarmaya çalışacak. Kartal, karşılaşmadan galip ayrıldığı takdirde Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk dört maçını da kazanan ilk Türk ekibi olacak.

Beşiktaş ile Monaco arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak ve Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Paolo Tagliavento yönetecek.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA GRUPTAN ÇIKACAK

Beşiktaş, Monaco'yu yendiği takdirde 2 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 maçını kazanarak 9 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, yarın da galip gelirse puanını 12'ye çıkararak tarihinde ilk kez üst turda mücadele etme hakkı elde edecek.

Siyah-beyazlı ekip, Fransa temsilcisiyle berabere kalırsa gruptan çıkmak için Leipzig'in Porto'yu yenmesini bekleyecek.

İKİ OYUNCU BELİRSİZ

Alanyaspor galibiyetiyle büyük moral bulan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Şenol Güneş'in, Fransa'daki maçta başarılı bir futbol ortaya koyan Tolgay Arslan'ı rövanşta da ilk 11'de sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

GÜNEŞ SON KARARI MAÇ GÜNÜ VERECEK

Orta alanda Atiba-Tolgay ikilisini düşünen Güneş, Oğuzhan Özyakup veya Talisca'yı ise kulübeye çekmeyi düşündüğü aktarıldı. Güneş bu konudaki son kararını bugünkü taktik çalışmadan sonra verecek. Bu arada siyah-beyazlı futbolcularla toplantı yapan Şenol Güneş'in, "Tıpkı Monaco'daki gibi sabırlı ve dikkatli olmak zorundayız. Rakibi kesinlikle hafife almayın. Kazanma arzumuzu ve coşkumuzu sahaya yansıtamazsak sıkıntı yaşarız" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MONACO'DA 3 EKSİK

Öte yandan Beşiktaş'ın rakibi Monaco'da, Sidibe, Kongolo ve Falcao sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Monaco'nun kadrosunda şu isimler yer aldı; Subasic, Benaglio, Seydou Sy, Glik, Jemerson, Jorge, Raggi, Toure, Boschillia, Fabinho, Lemar, Moutinho, Doram, Rony Lopes, Tielemans, Balde, Carrillo, Diakhaby, Ghezzal, Jovetic