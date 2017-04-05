Şenol Güneş ile Fikret Orman Lyon maçına alınmadı

Önümüzdeki hafta Lyon ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynayacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Lyon'un maçını yerinde takip etmek için bugün başkan Fikret Orman ile birlikte Fransa'ya gitmek istedi.

MAÇ SEYİRCİSİZ DİYE İZİN VERMEDİLER

Ancak Fransa Futbol Federasyonu'na maçı izlemek için resmi talepte bulunan Beşiktaş Kulübü, ilginç bir şekilde ret cevabı aldı.

Fransa Futbol Federasyonu, Metz - Lyon maçının ceza sebebiyle seyircisiz oynanacağını ve bu sebepten dolayı dışarıdan hiç kimsenin stada giremeyeceğini gerekçe göstererek, Beşiktaş'a ret cevabı verdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Şenol Güneş de bunun üzerine bu akşam Fransa'ya gitmekten vazgeçmek zorunda kaldı.

FİKRET ORMAN: ÇOK AYIP ETTİLER

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fikret Orman, yapılanın çok ayıp olduğunu söyleyerek, “Metz yönetimi, bizim yapabileceğimiz bir şey yok dedi, federasyona başvurun dedi. Yapılan çok ayıp bir şey. Bizim maçlarımızı izleme isteği oluyor, biz de ağırlıyoruz. Takımların bundan etkileneceği bir durum yok ki. Televizyon yayını var zaten. UEFA yönetimine sayın Servet Yardımcı’nın seçilmesinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Metz-Lyon maçı oynanacak ve bu saatten sonra ne olursa olsun. Dinamo Kiev’le maç yaptık, geldi bir İskoç hakem bizi doğradı biçti, üst tura çıkmamıza engel oldu. Biz de yazımızı yazdık. UEFA karar verip bizi Şampiyonlar Ligi’ne mi gönderecek. Burada da Metz-Lyon maçı oynanacak bitecek, bundan sonrasında girişimde bulunmanın manası yok” ifadelerini kullandı.







