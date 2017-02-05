Şenol Güneş ile Kjaer birbirine girdi

İlk yarının son dakikalarda yaşanan pozisyonda Tosic'in van Persie'nin üzerine yürüyerek vurmasının ardından karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan Sırp oyuncuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

TOSİC ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Bu kararın ardından çok sinirlenen Tosic'i arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Bu sırada tedavi için kenara gelen van Persie'ye Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş yardımcı hakeme şikayet etti.

TÜNEL KARIŞTI GÜNEŞ-KJAER GERİLİMİ

Gerilimli biten ilk yarının sonunda oyuncuların soyunma odasına giderken tünel girişinde Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna ile Volkan Demirel itişti. Yaşanan gerilimde Şenol Güneş'te Fenerbahçeli futbolcuların üzerine yürüdü. Bu sırada Simon Kjaer ile Şenol Güneş'in arasında yaşanan temas dikkatlerden kaçmadı.

Güneş, Van Persie'ye bir şeyler söylemek için hamle yaptı. O sırada Kjaer, Güneş'e tepki gösterdi. Şenol hoca ile Danimarkalı oyuncu arasında yaşanan itişmenin fotoğrafları sosyal medyada düştü. Volkan Demirel ve Tamer Tuna araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada Güneş'in eli, Tamer Tuna'nın yüzüne geldi.