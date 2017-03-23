Şenol Güneş ile Mourinho'yu karşı karşıya getiren Türk

Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve sezon başında Alcanenense takımına satılan Merih Demiral, daha sonra Portekiz'in dev kulübü Sporting Lizbon'a transfer olmuştu.

Sporting Lizbon'un B takımında oynayan 19 yaşındaki stoperin talipleri artıyor...

MOURİNHO TAKİP EDİYOR

1.92 boyu ile dikkat çekici bir fiziğe sahip olan ve Sporting Lizbon B takımı ile çıktığı maçlarda dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral için ilk girişim Manchester United'den geldi.

Jose Mourinho'nun scout ekibinin genç oyuncuyu takibe aldığı ve futbolcunun şatlarını sorduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DA İZLİYOR

U19 Milli Takımı'nın kampında bulunan ve bugün Portekiz'de Polonya'ya karşı mücadele edecek Merih Demiral'ı Beşiktaş da yakından takip ediyor.

Siyah-beyazlı takımın scoutları bugün Portekiz'e gitti. Genç oyuncunun maçını izleyecek scoutlar bir rapor hazırlayarak Şenol Güneş'e sunacak.

Şenol Güneş'in daha önce Merih Demiral'ı U21 Milli Takımı'nda izlediği ve takibe aldığı belirtildi...