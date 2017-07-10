Şenol Güneş istediği oyuncuları açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"VOLKAN VE BURAK'A OLUMLU BAKARIM"

Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ın transferi hakkında da konuşan Güneş, "Yönetim benim düşüncemi de alıyor ancak son kararı onlar veriyor. Teknik konu, idari ve ekonomik konuyla desteklenir, bu sebeple benim istemem yeterli değil. Volkan Şen ve Burak Yılmaz, benim için çok değerli oyuncular. Burak ve Volkan çok yetenekli oyuncular, milli takımda da bu sebeple oynuyorlar. Kamuoyunda anlatıldığı gibi olumsuz karakterler olduğunu düşünmüyor. Ekonomik olarak, idari olarak düşünülürse ve benim önüme gelirse olumlu bakarım" dedi.

"YUSUF'U İKİ KANATTA DA OYNATIRIM"

Yusuf Erdoğan'ın transferi hakkında da konuşan Güneş; "Yusuf Erdoğan konuşuluyor, çok yetenekli bir futbolcu, takip ediyorum. Trabzon'da oynuyor mu, oynamıyor mu, karar nedir bilmiyorum. Bu konuda da son kararı yönetim verecek. Trabzonspor niye bırakıyor, biz alır mıyız bilmiyorum. Gündeme gelirse olumsuz olmam, her iki kanatta da oynayabilir" şeklinde konuştu.

DİEGO COSTA VE GİGNAC AÇIKLAMASI

Güneş son olarak, Gignac, Diego Costa, Lens ve Ben Arfa gibi isimlerle de çalışabileceğini ancak bu transferlerin maddi duruma bağlı olduğunu söyledi.