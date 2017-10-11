Şenol Güneş kanatta Lens'i oynatacak

Süper Lig’in son iki haftasında 5 puan kaybeden Beşiktaş, 8. hafta maçında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ankara deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlılarda ilk 11 şekillenmeye başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş, son oynanan Trabzonspor maçında Atiba, Oğuzhan ve Quaresma’nın cezaları nedeniyle Lens, Negredo ve Medel ile maça başlamıştı.

LENS VE NEGREDO'YU SAHAYA SÜRECEK

Tecrübeli teknik adam Gençlerbirliği karşısında Lens ve Negredo’yu ilk 11’de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Deneyimli çalıştırıcı salı günü oynanacak Monaco maçı öncesi, milli takım karşılaşmalarında forma giyen Cenk ve Quaresma’yı dinlendirmeyi düşünüyor.

GÖKHAN GÖNÜL İKİNCİ YARIDA OYNAYACAK

Tedavisi tamamlanan ve Trabzonspor maçının ikinci yarısında forma giyen Gökhan Gönül, Ankara deplasmanında 11’de yer alacak.

Güneş’in savunma dörtlüsünü Gökhan-Pepe-Tosic ve Caner’den oluşturması bekleniyor. Orta sahada cezaları sona eren Atiba ve Oğuzhan takımdaki yerlerini alacak. Siyah beyazlıların hücum hattınında ise Lens-Talisca-Babel ve Negredo forma giyecek.