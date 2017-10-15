Şenol Güneş: Kısa sürede ayağa kalkarız

Beşiktaş G.Birliği'ne 2-1 yenilerek son 3 maçta 8 puan kaybetti.

Buna rağmen Teknik Direktör Şenol Güneş takımının en kısa zamanda toparlanarak 3 kulvarda da başarıdan başarıya koşacağına inanıyor.

"BİZ BÜYÜK TAKIMIZ"

Takımının önce Monaco, sonra Başakşehir ile oynayacağı maçlar bile Güneş'i endişelendirmiyor.

Gençlerbirliği maçı sonrası yöneticilerle bir görüşme yapan Güneş, "Biz büyük bir takımız, kısa sürede ayağa kalkarız. Monaco maçında bambaşka bir takım izlettireceğiz. Karamsarlığa kapılmak yersiz" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN DERS ÇIKARMAK"

Tecrübeli hoca zaman zaman olumsuz sonuçlar alınabileceğine dikkat çekerek, "Önemli olan hatalardan ders çıkarmaktır. Bu takımın yeniden yükselişe geçeceğine şüphem yok" dedi.

"GÜCÜMÜZÜ HERKES GÖRECEK"

Beşiktaş'ın zorlu maçlar oynayacağını belirten Güneş, "Bu takımın ne olduğunu bu maçlarda herkes görecek. Beşiktaş ligde ve Avrupa'da gücünü herkese gösterecek" ifadesini kullandı.