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Şenol Güneş konuştu Eto'o kahkahayı bastı

Antalya'da kamp yapan Beşiktaş, Antalyaspor ve Osmanlıspor, Türkiye'de yaşanan terör olaylarına karşı birlik ve beraberlik mesajı verdi.

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Aynı otelde kamp yapan üç takım, akşam antrenmanları öncesi sahada bir araya gelerek dev Türk bayrağı ile poz verdi. Toplu fotoğraf çekiminde dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntı vardı.

Siyah Beyazlılar'ın transfer gündeminde olan Samuel Eto'o söylentilerden dolayı Beşiktaşlı oyuncu ve teknik heyetten uzak durdu.

GÜNEŞ KONUŞTU, ETO'O KAHKAHA ATTI

Eto'o rahat tavırları ve neşeli hareketleri ile dikkatleri çekti. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, fotoğraf çekimi sonrasında Samuel Eto'o'nun da aralarında bulunduğu futbolcularla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Güneş'in bir söylemi herkes tarafından ilgiyle takip edilirken Eto'o'nun kahkahalarla gülmesi dikkatlerden kaçmadı. 

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