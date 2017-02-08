Şenol Güneş'in korktuğu oldu

Takımın kaptanları Oğuzhan Özyakup ve kaleci Tolga Zengin ile görüşen Şenol Güneş’in “Fenerbahçeli futbolcular bizi tahrik edecektir. Pozitif olun ve onlara uymayın. Maçı bu şekilde kazanmak isteyeceklerdir” dediği öğrenildi ancak buna rağmen özellikle Tosic’in RVP ile yaşadığı olaylar tecrübeli teknik adamı çıldırttı.

'TUZAĞA DÜŞTÜK'

Olaylı 90 dakikanın ardından soyunma odasında konuşan Güneş, “Dediğim oldu, tuzağa düştük. O pozisyonda bizim lehimize faul verilmişti ama Tosic, RVP’nin oyununa gelip kırmızı kartı gördü.Bunlar çok önemli şeyler, daha soğukkanlı olmak zorundaydık” dedi.

Sırp oyuncu da hatasının farkında olduğunu belirtip herkesten özür diledi.