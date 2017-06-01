Şenol Güneş: Lens çok iyi oyuncu

Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, NTV ve NTV Spor ortak yayınında soruları yanıtladı.

İşte Güneş'in açıklamalarının bir kısmı:

Mehmet Demirkol'un, "Ozan Tufan hepimizi yanıttı. Milli takımı kaybetti Fenerbahçe'deki yerini kaybetti" yorumu için, "Ozan zaten eksik bir oyuncuydu, eksik haliyle yukarı çıkmıştı. Ozan'ın büyümeye ihtiyacı vardı. Yarışan bir takımda zorluklar olur. O yükün sorumluluğun altında ezilirse sıkıntı yaşar. Ozan onu yaşadı. Böyle olursa futbol hayatı geri giderek biter. Ama bazı oyuncular böyle olur."

LENS ÇOK İYİ FUTBOLCU

"Lens çok iyi bir oyuncu ama rakip takımda olan bir oyuncu için olumlu veya olumsuz ifadeler kullanmam doğru olmaz. Başkan görüşme yaptık diyor bilmiyorum bana alınıp alınmayacağı söylenmedi. Van Persie ile ilk görüştüklerini söylediler sonra Fenerbahçe'ye gitti. van Persie de iyi oyuncu, Ozan da Aboubakar da iyi oyuncu. Burada mühim olan iyi oyuncular takıma ne veriyor ona bakmak lazım."