Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Monaco ile evinde karşılaşacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın karşısına geçti.

"RAKİBİMİZİ TANIYORUZ"

Şenol Güneş, "Üst üste oynadığımız için rakiple birlikteliğimiz oldu, birbirimizi tanıyoruz. Eksik olarak görmüyorum, bütün zorlukları aşacak gücümüz var. Kazanmamız halinde bizim için büyük bir avantaj olacaktır. En kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmalıyız. Önceki maçlarda aldığımız puanlar önemli. Puan üzerinden gitmeyeceğiz, kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz." dedi.

"UMARIM GÜZEL BİR TEST MAÇI OLUR"

Taraftarlara sabırlı olunması yönünde çağrıda bulunan Güneş, "Futbol adına doğruları yapmaya çalışacağız. Umuyorum yarın güzel bir test maçı olur. Olursa 3 puan olmazsa 1 puan hedefimiz. Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak. Zor bir maç iyi bir takımız. Seyircinin etkisi olacaktır. Rakibin de dinamik olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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