Şenol Güneş Lige de aynı ciddiyetle çıkıyoruz

Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Monaco ile evinde karşılaşacak Beşiktaş'ta Şenol Güneş basın karşısına geçti.
"RAKİBİMİZİ TANIYORUZ"
Şenol Güneş, "Üst üste oynadığımız için rakiple birlikteliğimiz oldu, birbirimizi tanıyoruz. Eksik olarak görmüyorum, bütün zorlukları aşacak gücümüz var. Kazanmamız halinde bizim için büyük bir avantaj olacaktır. En kötü ihtimalle beraberlikle ayrılmalıyız. Önceki maçlarda aldığımız puanlar önemli. Puan üzerinden gitmeyeceğiz, kazanırsak gruptan çıkacağımızı biliyoruz." dedi.
"UMARIM GÜZEL BİR TEST MAÇI OLUR"
Taraftarlara sabırlı olunması yönünde çağrıda bulunan Güneş, "Futbol adına doğruları yapmaya çalışacağız. Umuyorum yarın güzel bir test maçı olur. Olursa 3 puan olmazsa 1 puan hedefimiz. Mustafa, Orkan ve Caner kadroda olmayacak. Zor bir maç iyi bir takımız. Seyircinin etkisi olacaktır. Rakibin de dinamik olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN YABANCI GAZETECİ ÇIKIŞI
Yabancı oyuncu kontenjanına da değinen Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, "Hep yabancılar geliyor, her alanda geliyorlar. (Oyuncu, hoca) gazeteciler gelsin. Sizin işinizi elinizden almasın yeter. Önemli olan bu yarış içerisinde olmak. Bunu hep birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Şu anda ülkemizi temsil eden takımlardan birisiyiz, diğer takımlara da başarılar diliyorum. Gazetecilerin gelmesi tanıtım yönünden önemli. " şeklinde konuştu.
"HER MAÇA CİDDİYETLE ÇIKIYORUZ"
Şenol Güneş son olarak şunları söyledi;
"Monaco'nun Bordeaux maçı ilk 11'iyle sahaya çıkmasını bekliyorum. Önem değişiyor. Dünya Kupası’na giderken gitmemizi istemeyenler bizi coşkuyla karşıladı. Ligle ilgili konuşmak istemiyorum. Oyuncuların ve hocaların yapması gerekenler var. İyi niyetle çalışacağız. 3 maçı kazandık diye ligi ciddiye almadık diye bir şey yok. Her maça ciddiyetle çıkıyoruz. Yarın kazanmak isteyeceğiz. Değişen bir şey yok. Yüzümüzden, sonuçlardan yorum yapıyorlar. Futbol herkesin yorum yaptığı bir spor. Hakaret yoksa her şeyi söyleyebilirler."