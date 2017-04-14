Şenol Güneş: Lyon başkanı olayı körüklüyor

Teknik adam Güneş'in açıklamaları şöyle:

"Oyun kontrolümüzde gidiyordu. Rakibe şanslar vermemiz gol ve moral buldurdu. 1-0'dan sonra 2-1 mağlubiyet üzüntü verici. Daha ilk maçı oynadık, ikinci doksan dakikayı sahamızda oynayıp turu geçmek istiyoruz. 80. dakikaya kadar oyun kontrolümüzde gidiyordu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Rövanşı sahamızda daha iyi oynayıp turu geçmek istiyoruz. Kim olay çıkarırsa çıkarsın, herkes futbol izlemeye geliyor. Bunlara izin verilmemeli. Kötüye izin verirsen, kötülerin sayısı artar. Eksikler var, eldeki oyuncularla devam edeceğiz. UEFA için dar bir kadromuz var ama çıkan 11'imiz en iyisini yapacaktır. Rakibin kendi sahasında zorlamasını kabul etmek lazım. Rövanş zor olacak ama turu geçecek gücümüz var. Son bölümde oyundan düştük ve baskıya cevap veremedik. Talisca'yı kenara almak da bizim için sıkıntı oldu. Top kullanamadık. Lyon Başkanı Aulas'ın demeçleri, yanlışları artırır."





"LYON BAŞKANI OLAYI KÖRÜKLÜYOR"

"Birini suçlayıp, diğerini koruyarak bir yer varamayız. Olay burada oldu, İstanbul'da olmadı. Bu maçın en büyük yanlışı tribünlerin kullanılma şekliydi. Tedbirler alınmadı. Hakeme ve Genesio'ya 'Sahaya beraber çıkalım, taraftarı selamlayalım' diye ben dedim. Lyon Başkanı, olayı körüklüyor."