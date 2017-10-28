Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Şenol Güneş, "Lig bir maraton. Türkiye’de maalesef diğer takımları yok sayıyorlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"RÖLANTİ OYNADIK GOL YEDİK"

Alanyaspor'un golünü kendilerine bağlayan Şenol Güneş, "Çok gol atabilen dinamik bir takımla oynadık. Dönüşleri iyi yapabilen bir takımdı. Geri geldikleri çok maç vardı. Bizim için zor bir maçtı. Gole kadar iyiydik ilk bölümde. Oyunu biraz rölanti oynamamız rakibe gol şansı verdi. Geri pastan sonra korner oldu golü yedik. 1-1'den sonra biraz coşkuları oldu ama ikinci yarıda oyun bizdeydi. Oyun üstünlüğü skora yansıdı. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.

MEDEL'İN YERİNE NEDEN NECİP GİRDİ?

Medel'in oyuna giremediği pozisyona da değinen Güneş, "Orta sahadan bir değişikilk yapacaktım. Hepsi yavaş geliyordu. Medel diye düşünmüştüm aslında. Baktım hareketleri yavaş girmeyeceğim diye bir havası vardı. O zaman Necip'i almaya karar verdim. Herhangi bir olumsuzluk, kötü niyet yok. Onların geliş tarzları yürüme gibiydi. Ben çağırdığım zaman hepsi koşuyla, heyecanla gelmeliler. Hangi oyuncu gelecekse gelsin hızlı gelmeli. Bir oyuncu daha çabuk geliyor. Daha isim söylememiştim. Lens nereden çıktı bilmiyorum. Orta sahaya bir oyuncu alıp forvetten bir oyuncu almayı düşünüyordum. Tercih hakkımı Necip’ten yana kullandım. Sanırım bir sorun yok. Alanyaspor caydırıcı ve temassız oynamaya çalıştı. Rakibin oynamasına izin verdik. Onlar da Vagner Love, Emre ve Fernandes gibi isimleri kullanma fırsatı buldu. Dolayısıyla bir olumsuzluk yok. Bugün de şanssız şekilde puan verebilirdik. Geçmişle ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Biz sadece işimize bakacağız. Maç bitti, Monaco maçına döneceğiz." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş: Medel yavaş hareket edince Necip'i aldım









"BİZE HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Deplasmanda yaşadıkları puan kayıplarına son verdikleri için mutlu olduğunu belirten Şenol Güneş, "Taraftarlarımızın üzülmesini istemeyiz. Deplasmanda bugün 3 puan aldık. Az puan alıyorduk. Kayıp puanlarının çoğunu deplasmanda yaptık. Taraftarlarımız dışarıda oluşabilecek olumsuz havadan etkilenmesinler. Bu iş sabır işidir. Biz, bize yapılan haksızlığa karşı arkamızı dönüp işimize bakacağız. Ben oyuncuları çalıştırıyorum. Taraftar da takıma sahip çıksın. Lig bir maraton. Türkiye’de maalesef diğer takımları yok sayıyorlar. Büyük takımların daha iyi neticeler alması gerekiyor ama rakibi saygısızlık yapmayı gerektirmiyor." ifadelerini kullandı.

NEGREDO VE BABEL AÇIKLAMASI

Şenol Güneş, "Negredo oyuna iyi girdi. Olumlu ve gayretliydi. Atamadığı için morali bozuktu. Kenarda kalıyordu. Futbol böyle bir oyun. İyi çalışırsa karşılığını bulur. Geç gelen oyuncular da takıma katkı sağlayacaktır. Eğer öne geçseydik ters bir değişiklik yapabilirdik. Babel bizim oyuncumuz. Önce ceza verdiler sonra düşürdüler. Konuşmayı çok doğru bulmuyorum. Benim dışımda bir olay. Babel olmasa başka birisini oynatacaktık. Caner yoksa başkasını oynatacağız. Cezayı biz vermedik, biz indirmedik. Penaltı veriliyor, verilmiyor… Bunların benle alakası yok. Basın yazsın, çizsin. Hakemlerin takdirleri leyhte ve aleyhe olabiliyor. Ceza verilmişse verilmiştir. Onunla ilgili konuşacak bir şeyim yok benim." diyerek sözlerini noktaladı.