Şenol Güneş, dün oynanacak Monaco maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam şunları söyledi;

"İYİ TAKIMLAR DA KAYBEDEBİLİR"

"4 takımın da dengeli olduğunu, kimin birinci, kimin sonuncu olacağının belli olmayacağını biliyorduk. Daha 2 maç oynadık. yarın zorlu bir maç oynayacağız. Bireysel olarak oyuncuları çok yetenekli. Aldıkları puanlar kimseyi aldatmasın.

3 ve 4'üncü maçları üst üste oynayacağımız için bu maç çok kritik. Yönümüzü daha iyi tayin edeceğiz, iyi sonuçlar alırsak. Monaco, geçen sezon çok başarılı olan bir takım. Bunu transfer ile de başaran bir takım. 350 milyon euro kazanan, 100 milyonluk harcama yapan bir takım. Avrupa'da böyle takımlarla rakamsal olarak bir maç yapmıyoruz, sahada yapıyoruz. Zaman zaman iyi takımlar sürprizlerle kaybedebiliyor. Şu anda biz de bu maça en iyi şekilde hazırlandık. En iyi futbolu oynayacağımızı düşünüyorum.

Şenol Güneş Monaco maçı öncesi konuştu VİDEO



"TAKIMDA OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Kadro olarak, elimizdeki bütün oyuncuları getirdik. Orkan, kadroda olmayacak, sakattı, tam hazır değildi. Geç gelenler var, sakatlıktan dönenler var. Farklılıklar olabilir maçta. Her maça çıkınca anlayışımız aynı, güzel futbolla iyi sonuç almak istiyoruz. Olumsuz bir durum yok takımda. Kötü bir sonuç alınca üzülüyoruz. İyi sonuç alınca seviniyoruz. Onun dışında bir olumsuzluk yok.

Güneş, Lig şampiyonluğu mu, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final mi sorusuna: "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Monaco'ya karşı iyi oynamak ve kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.

"TRABZONSPOR MAÇINI KAZANABİLİRDİK"

Tek maç ile uzun süre kazanamayabilirsiniz, kazanabilirsiniz de. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak istemiyoruz. Bir maçı kazanmak için çok sebepler olabilir. Bir anlamı yok. Trabzonspor maçında 3. golü atsaydık, 3-1 kazanırdık. Gençlerbirliği'ne karşı kötü oynadık. Gençlerbirliği'nde atamadık. Kırmızı kart gördük. Bugüne de yarına da katkısı olmayan şeyler bunlar. Bunların üzerinden neyin muhakemesini yapacağız ki bugün? Yarın oynayacağımız rakibimizin gücünü biliyoruz, buna cevap verip kendi oyunumuzla üç puan almak istiyoruz.





"YENİLİRSEK AVANTAJ RAKİBE GEÇER"

Avantajımız var. Puanlara bakarak oynamayacağız. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Kendi gücümüzü görme şansımız var. Daha sonra yine maç bakacağız. Monaco ile üst üste 2 maç yapacağımız için, 2'sinden 1'ini kazanmak, 2 beraberlik büyük avantaj olur. Yenilirsek avantaj rakibe geçer. Bunlara kafamızı yoracak halimiz yok. Kendimizi sadece yarınki maça hazırlayacağız.

Beşiktaş, Monaco maçına hazır VİDEO

"SEYİRCİ BASKISI OLMAYACAK"

Ambians olarak psikolojik baskısı olmayacak. Aynı zamanda maç kaybetmesine rağmen, farklılıkları var. Oyun olarak, oyunmcuları iyi bir takım. Onların ve bizim ne oynayacağımız çok önemli. Seyirci açısından çok baskı olacağını düşünmüyorum. Tabii ki destek olacaktır. Oyun olarak rahat maç olmayacak. Teknik ve hızlı oyuncuları var. Biz buna hazırız. Sonucun ne olacağını bilmiyoruz. Güç dengemizi tartacağız. Bütün oyuncuların kendini gösterme şansı olacak. Ekonomik olarak, başarı olarak iyi bir çizgisi olan Monaco, 1 vites geri düşmesine rağmen iyi durumda. Güzel bir maç oynanmasını bekliyorum. İyi bir maç oynayacağız."

Beşiktaş, yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi G grubu üçüncü maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Maçın oynanacağı II. Louis Stadı'nda, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda Siyah-beyazlılar, Monaco maçının son taktik çalışmalarını gerçekleştirdi.