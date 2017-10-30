Şenol Güneş Monaco maçının 11'ini belirledi

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. maçında Monnaco ile karşılaşacak Beşiktaş'ta ilk 11 şekillenmeye başladı.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından ara vermeden hazırlıklarına başlayan Siyah Beyazlılar, zorlu mücadeleye ideal kadrosu ile çıkmaya hazırlanıyor.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPACAK

Teknik direktör Şenol Güneş, iki hafta önce Fransa'da oynanan maçın kadrosundan 1 değişiklik yapmayı planlıyor

Monaco'daki mücadelede sağ bekte Adriano, sol bekte Caner'e şans veren Güneş, çarşamba akşamı sağ bekte Gökhan Gönül'ü oynatacak.

Caner'i yedek bekletecek olan deneyimli çalıştırıcı, sol bekte Adriano ile maça başlayacak.

OĞUZHAN YEDEK BAŞLAYACAK

Tecrübeli teknik adam ilk maçta olduğu gibi Oğuzhan'ı yine yedek bekleterek, orta saha kurgusunu Atiba-Tolgay'dan oluşturmayı düşünüyor.

Siyah-beyazlıların hücum hattı ise değişmiyor. Güneş kanatlarda Quaresma-Babel, ileri uçta ise Talisca ve Cenk'i sahaya sürecek.