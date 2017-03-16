UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, son 16 turunda Yunan ekibi Olympiakos'u 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
ŞENOL HOCA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Karşılaşmada Aboubakar'ın kırmızı kart görmesinden sonra 10 kişi kalan Beşiktaş'ta taraftarlar büyük stres yaşadı. Ancak maçın sonlarına doğru peş peşe gelen gollerin ardından tribünler adeta karnaval yerine döndü.
Şenol Güneş Olympiakos maçı sonrası üçlü çektirdi - İZLE
Maçın ardından tüm takım tribünlere doğru gitti. Taraftarların Şenol Güneş tezahüratlarının ardından ortaya geçen deneyimli teknik adam taraftarlara üçlü çektirdi ve tur sevincini seyircilerle birlikte yaşadı.