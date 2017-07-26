Şenol Güneş: Önümüzdeki 2 yıl Beşiktaş'tayım

Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından adı geçen isimlerin başında gelen Şenol Güneş'ten mesajı var.

BIRAKIP GİTMEK HAYAT TARZIMA TERS

Sporx'in haberine göre, Şenol Güneş'in Türkker ile yaptığı görüşmede konuyla ilgili ''Beşiktaş ile yapacak daha çok işim var, onları yapmam lazım. 2 yıl kontrat uzattık. Bu iki yıl boyunca sadece Beşiktaş'a konsantreyim. Ben bir görevdeyken, bir takımdan sorumluyken başka şeyler düşünmek hayat görüşüme aykırı' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

3 ADAY GÖSTERİLİYOR

Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından milli takım için gündeme Şenol Güneş, Mustafa Denizli ve Mircea Lucescu isimleri geldi.

Spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler da bu konuyla ilgili bir iddiayı ortaya atarken ''TFF, Beşiktaş ile bir şekilde anlaşır. Şenol Güneş'in A Milli Takım teknik direktörü olmasını bekliyorum'' ifadelerini kullandı.