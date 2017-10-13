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Şenol Güneş: Oyun tempomuz düşüktü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyetin gerekçesini fizik gücünün yetersiz olmasına bağladı.

Şenol Güneş: Oyun tempomuz düşüktü
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Şenol Güneş: Oyun tempomuz düşüktü

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"OYUN TEMPOMUZ DÜŞÜKTÜ"

Güneş şunları söyledi: "İyi oynamadık. Oyuna yavaş başladık. Hızlı oynamayınca etkili ataklarımız da olmadı. 2. yarı daha hırslıydık ama 10 kişi kalınca yorulduk. Buna rağmen 2. yarı daha fazla pozisyonumuz vardı. Oyun tempomuz düşüktü."

"Akıllar Monaco maçında mıydı?" sorusu üzerine ise şu yanıtı verdi: "Bizim aklımız buradaydı. Aklımız ve fizik gücümüz oyun başından beri yeterli olmadı."

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