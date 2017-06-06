Şenol Güneş: Quaresma'yı dövmediysem insaniyetimden

Sabah gazetesinden Fatih Doğan'a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'yı sert bir dille eleştirdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

DÖVMEDİYSEM İNSANİYETİMDEN

''Ricardo (Quaresma), bana eldiven attı. Normalde kimse böyle bir şey yapamaz. Gidip döverim onu tek başıma. Ama hoşgörüm insaniyetten... Mesela Aboubakar, Olympiakos maçında yanlış yaptı (rakibine kafa atmasını kastediyor). Tekrar yapar mı diye şüphemiz var, çünkü bir kez yaptı. Şimdi bana, "Balotelli'nin transferini niye istemedin?" diyorlar. Soruşturdum sürekli sorun çıkarıyor. Futbol olarak üstüne tanımam. Ama sorun çıkarır mı bilemiyoruz. Hem para vereceğiz hem tehlikeye atacağız kendimizi. Bir ay bedava gelse denerim ama öyle gelmeyeceğine göre nasıl alınmasını isterim?''