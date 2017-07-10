Şenol Güneş: Talisca saygısızlık yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında kampa katılmayan Talisca'yı eleştirdi.

KENDİNE SAYGISIZLIK YAPTI

Talisca'nın ceza alacağını vurgulayan Güneş, "Ama ceza verirken oyuncuyu kaybedip takıma da zarar vermek istemiyoruz. Evet yanlış yaptı. Kimseye saygısız değil, kendine mesleğine saygısızlık yaptı. Bildiğim kadarıyla bizim oyuncumuz. Bu yıl bizde oynamak zorunda. Giderken izin istedi, erken gitti. Annesinin rahatsızlığını biliyoruz. Annesinin rahatsızlığına yapacak bir şey yok. Onu annesi değil doktorlar tedavi edecek. Geç geldiğinde zaten prosedör gereği ceza ödeyecek. Geç geldiği için idman eksikliği olacak. Ne kadar çalışırsa çalışsın, takımla çalıştığı gibi olmaz. Futbol hem öğretme hem de yarışma işi. Çalışmayan oyuncunun şansı az olur.'' dedi.

BENFİCA SORUNLU OLDUĞU İÇİN BIRAKMIŞTI

Güneş, ''Yeteneği çok varsa da, çalışmazsa beklentilerin aşağısında kalır. Zaten Benfica, bu tip sorunları olduğu için bırakmıştır. Geçen yıl Guedes vardı, onun için onu tuttular, Talisca'yı bıraktılar. Biraz kendini gösteren oyuncuyu biraz abartınca o da kendinde bu hakkı buluyuor. Egoları şişirmeyelim, egoları öldürelim. Öldürürken de adamı da öldürmeyelim." teşhis ve eleştirilerinde bulundu.