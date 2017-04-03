Şenol Güneş tarih yazacak

Ligde lider durumda bulunan ve 26. hafta sonunda puanını 58'e çıkaran siyah beyazlı takım, aldığı mağlubiyetle 53 puanda kalan 2. sıradaki Medipol Başakşehir ile farkı 5'e çıkardı.

ÜÇÜNCÜ YILDIZI TAKACAK

Siyah-beyazlı ekip, bu avantajını iyi kullanıp, sezon sonunda şampiyon olması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından 3. yıldızı takan üçüncü takım olacak.

Şenol Güneş de böylece kulüp tarihindeki yerini almayı başaracak. Daha önceki 2 yıldızı yabancı teknik adamlar dönemindeki şampiyonluklarla alan Beşiktaş, ilk kez yerli çalıştırıcıyla bu hedefini gerçekleştirecek.

Tarihindeki ilk yıldızı 1966-1967 sezonunda Sırp asıllı Yugoslavya vatandaşı Ljubisa Spajic dönemindeki şampiyonlukla alan siyah-beyazlı takım, 2. yıldızı ise 1991-1992'de Gordon Milne ile kazandığı kupayla taktı.

Şenol Güneş, takımını sezon sonunda şampiyon yapması halinde kulübe yıldız getiren ilk Türk teknik adam unvanını alacak.

ÜST ÜSTE ŞAMPİYON YAPAN İLK TÜRK OLACAK

Şenol Güneş, takımının şampiyonluğu halinde bir başka kategoride daha tarihe geçmeyi başaracak.

1959'da başlayan lig tarihinde 2 kez üst üste şampiyonluklar yaşayan Beşiktaş, bunları yabancı teknik adamlar döneminde gerçekleştirdi. 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında Ljubisa Spajic yönetiminde şampiyonluk kupasını kazanan Beşiktaş, 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de İngiliz teknik direktör Gordon Milne ile aynı başarıyı yakaladı.

Beşiktaş şampiyon olursa ilk kez Türk bir teknik adamla üst üste şampiyonluklara imza atacak.