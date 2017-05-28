Şenol Güneş tarihe geçti

Beşiktaş'ta Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibe tarihinde üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam unvanını aldı.

3. YILDIZ GÜNEŞ'LE GELDİ

Ligde 14 şampiyonluğu bulunan Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaşarak 15. şampiyonluğunu elde etti.

Bir Türk teknik direktörle ilk şampiyonluğu 2008-2009'da Mustafa Denizli ile yaşayan siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş'in üst üste elde ettiği 2 şampiyonlukla bu sayıyı 3'e çıkardı.

Öte yandan Beşiktaş 15. şampiyonluğunu elde ederek, tarihinde ilk kez yerli teknik adam yönetiminde formasına yıldız taktı.

İlk yıldıza 1966-1967 sezonunda Sırp Ljubisa Spajic dönemindeki şampiyonlukla hak kazanan siyah-beyazlılar, 2. yıldızı ise Gordon Milne yönetiminde 1991-1992'de aldığı şampiyonluk kupasıyla elde etti.

İLK TÜRK TEKNİK ADAM OLDU

Üst üste ilk şampiyonluklarına 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında Sırp Ljubisa Spajic ile ulaşan Beşiktaş, 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992'de ise İngiliz Gordon Milne ile üst üste 3 şampiyonluk yaşadı.

Beşiktaş'ı şampiyon yapan Şenol Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonlukyaşatan ilk Türk teknik direktör olarak kulüp tarihine geçti.

Mustafa Denizli, 2008-2009'da siyah-beyazlı ekibe bu sevinci yaşatırken, Şenol Güneş geçen sezon aynı başarıya ulaştı. Güneş, bu sezon da kupayı kaldırarak, Beşiktaş'a ikinci şampiyonluğu kazandırdı.