Şenol Güneş: Trabzonspor'a niye gideyim ki

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

Güneş, gelen bir soru üzerine Trabzonspor'un başına geçmeyi düşünmediğini söyledi.

İşte o diyalog:

TRABZON'A NİYE GİDEYİM Kİ?

Muhabir: "Şenol Hoca yeni sezonda Trabzon'da olacak söylentileri var."

Şenol Güneş: "Trabzon'a niye gideyim ki?"

Muhabir: "Öyle diyorlar."

Şenol Güneş: "Kimse demiyor sen diyorsun şu anda''





BEŞİKTAŞ'I DA ÇOK SEVİYORUM

Güneş sözlerine şöyle devam etti: ''Ben şu an Beşiktaş'ın başındayım Trabzon'a niye gideyim? Trabzon'da doğup büyüdüm ama Beşiktaş'ta çalışıyorum. Bundan sonra bir gün oraya gidersem de iki tarafa da ayıp etmem. Beni yollamak istiyorsan o zaman bir şey diyemem. Trabzon'u seviyorum ama Beşiktaş'ı da çok seviyorum"