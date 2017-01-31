Şenol Güneş: Yıldırım'a yapılan tezahüratlar hoş değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de 5-1 kazandıkları Atiker Konyaspor mücadelesinde rakiplerine büyük üstünlük kurarak sonuca gittiklerini söyledi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maç olmasını beklediklerini belirterek, "Uyumlu, alanı daraltan iyi bir takım bekliyorduk. Farklı kazanmamız onların kötü olduğunu, bizim için de her şeyin iyi olduğunu göstermez. Oyuna tamamen hakimdik, bütün oyuncular katkı yaptı. Bizim için güzel bir akşam oldu." diye konuştu.

İlk yarıda düşündüklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayan Güneş, "Hücumda iki kanadı kullanma, ters toplarla atak yapma ve kaybettiğimiz toplarda baskı yapma konusunda ortaya koyduklarımız sevindirici. 2-0’dan sonra top kayıplarında hatalarımız oldu. Savunmamız iyi değildi. İkinci yarı bunu düzelttik. Savunmayla başladık ama rakibin gelişi düşündüğümüz gibi oldu. Çıkışta gol bulma düşüncemiz vardı. Cenk’in golüyle de oyun koptu." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARIN AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın Ricardo Quaresma ile ilgili açıklamalarına yönelik siyah-beyazlı taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Birbirini ayrıştıran, propaganda yapılan konulardan kaçmaya çalışıyorum. Seyircimiz takıma destek vermeye çalışıyor. Olumsuzluk varsa doğru bulmam. Hiçbir kulüp başkanına olumsuz tezahürat yapmasınlar. Taraftarların olumlu olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin en büyük sıkıntısı bu. Başkaları sorun çıkarıyor, hiç ilgisi olmayan kişiden çözüm arıyoruz."

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın, maçta Dusko Tosic’in eline top çarptığı gerekçesiyle penaltı beklediğinin hatırlatılması üzerine de Güneş, "İzlediğimde topun dizine vurduğunu gördüm. Faul dediği pozisyon faul değildi. Üç maçtır hakemlerin bizim lehimize olduğunu görmedim. Konuşmak istemiyorum. Son üç maçta hak etmediğimizi düşünüyorlarsa saygı duyuyorum. Saha içinde kalmaya çalışacağım. Hep gerginlikten bahsediyoruz. İnsanlarımızı ayrıştırıyoruz." şeklinde görüş belirtti.