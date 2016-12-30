Şenol Güneş'in biletini kestiği ilk isim belli oldu

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Veli Kavlak'ın siyah-beyazlı takımla yolları ayrılmak üzere.

SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞTU

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle defalarca tedavi görüp bıçak altına yatan ve yaklaşık 2 senedir doğru düzgün maç oynayamayan Veli'nin sözleşmesi dondurulmuştu.

ŞENOL HOCA SATIN DEDİ

Sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden takıma dönme hakkı bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği öğrenildi.

TEKLİF YOK

Yönetimin, Veli'ye kendisine kulüp bulmasını söylediği belirtilirken şu ana kadar savaşçı futbolcuya bir transfer teklif gelmedi.

Siyah-beyazlılarla 2019 yılına kadar mukavelesi bulunan Veli'nin sezonun ikinci devresini kiralık olarak bir başka takımda geçirmesi bekleniyor.