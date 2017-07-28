Şenol Güneş'in Burak Yılmaz talebi

Şenol Güneş ile önceki akşam toplantı yapan Başkan Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner kampı değerlendirirken transferler konusunda fikir alış verişinde bulundu.

GENİŞ KADRO KURMALIYIZ

Hürriyet'in haberine göre Güneş yapılan toplantıda, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupasında mücadele edecek. Kadroyu geniş tutmamız gerek" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Kulübünün Aboubakar’ın yerine alternatif olarak düşündüğü Gignac için bonservis ücreti 10 milyon euro istenince siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı transferlerden sorumlu yöneticisi Umut Güner tarafından reddedildi.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in öncelikle alınmasını istediği oyuncular arasında yer alan Gignac için görüşmeler donduruldu.

BURAK'I DA İSTİYORUM

Güneş yönetime, "İki forvet istiyorum. Negredo olursa mükemmel bir forvet. Cenk ile iyi ikili oluştururlar. Fakat yine de Burak Yılmaz konusunda Çin kulübü bonservisini bedava verirse alınmalı" dedi.

Yani Güneş, Çarşı grubunun geçtiğimiz günlerde kendisine karşı aldığı tavrı önemsemeyip golcü futbolcunun alınmasını istedi.

ACİLEN STOPER ALMALIYIZ

Acilen bir stoper alınması gerek. Sıkıntı olursa Mitroviç, Pepe ile oynayabilir. Sağ kanata da bir oyuncu transfer edilmesi gerektiğinin altını çizen tecrrübeli teknik adam: "Sağ kanat için iyi bir oyuncu alınması gerek. Bu konuda Süper Ligde ve Avrupa’da scout ekibinin belirlediği isimler ile temasa geçilmeli." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü kampta form tutar Boyko ile Fabricio arasında tercih yapmakta zorlandığını belirtti. Antrenmanlarda oldukça üst düzey bir forma gösteren Boyko’nun rahat olması Fabricio’yu rekabete zorluyor.