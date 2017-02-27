Şenol Güneş'in derbi taktiği

Bu akşam oynanacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik derbi öncesi Şenol Güneş'in taktiği belli oldu.

Maça baskılı başlayıp, ilk 30 dakikada bulunacak gol ya da gollerle rakibinin gardını düşürmeyi planlayan tecrübeli hoca, talebelerinden de 'tempolu futbol' istedi.

SİNİRLERİNİZE HAKİM OLUN

Oyuncularla yaptığı toplantıda F.Bahçe derbisinde yaşananlardan ders çıkarmaları gerektiğini belirten Güneş, "İyi olan, iyi oynayan ve yarışta avantajlı bulunan taraf biziz. Bu yüzden sinirlerimize hakim olmalı, sakinliğimizi koruyarak, sadece oyunumuza odaklanmalıyız" diye konuştu.

TALİSCA 2. YARIDA OYNAYACAK

Maça Atiba, Oğuzhan ve Tolgay üçlüsüyle başlamayı planlayan Güneş'in Talisca'yı ikinci yarıda sahaya sürmeyi planladığı belirtildi.

BABEL VE CENK'E GÜVENİYOR

Tecrübeli hocanın devre arasında takıma katılmasına rağmen kısa sürede uyum sağlayan Babel'in tecrübesine güvendiği, gol yollarındaki önemli silahının ise krallıkta 1. sırada bulunan Cenk Tosun'un olduğu öğrenildi.